in Campania si scagliano contro la sagra della castagna di. Tra le attività della manifestazione, giunta alla sua quarantaduesima edizione, il Palio dei ciucci, gara di corsa a dorso d’asino. Attraverso un video in loro possesso,. «Gli asini, per loro natura, non sono inclini alla corsa - scrive l’associazione - non vengono addestrati a correre il palio durante l’anno. È per questo che oppongono una fiera ed ostinata resistenza, più dei cavalli». Un altro punto delle proteste riguarda il tracciato di gara: sostengono che si sia tenuta su asfalto e non su pista coperta da selciato, come previsto dalle norme di sicurezza per minimizzare i rischi.Il sindaco di San Cipriano Picentino,, respinge al mittente ogni accusa e ribatte: «Nessuno degli animali è stato maltrattato - precisa - ed era presente il veterinario dell’Asl. Alcuni degli asini hanno corso, altri hanno solo camminato e sono stati accompagnati a piedi. Sono stati rispettati i loro tempi e assolutamente non sono stati maltrattati. Non so davvero a quali maltrattamenti si riferiscano e cosa abbiano visto nelle immagini». In merito alla sicurezza del percorso il sindaco aggiunge: «Il fondo stradale è stato cosparso di truciolato, abbiamo rispettato ogni norma e seguito alla lettera ogni indicazione che ci è stata data dall’Asl e dal veterinario».