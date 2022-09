Velia, camion finisce contro il muro di un ponte: traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina all'alba a Velia. Un camion che trasportava frutta in un supermercato della zona è improvvisamente finito fuori strada, andandosi a schiantare contro il muro di un ponte, a ridosso di una curva che precede l'area archeologica.

Terribile l'impatto con il mezzo che ha riportato ingenti danni nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno dovuto faticare non poco per estrarre il ferito dalle lamiere ed affidarlo alle cure dei sanitari. Un'ambulanza del 118, con l'equipe guidata dal dottore Enzo Pasca, l'ha trasferito in ospedale. Per ricostruire la dinamica del sinistro presenti anche i carabinieri della locale stazione.

Il camionista ha riportato fratture varie ma per fortuna non è in pericolo di vita.