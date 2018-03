Velia, memorie di un paesaggio. Iniziative per la Giornata del Paesaggio

Lunedì 12 Marzo 2018, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 18:32

Memorie di un paesaggio è l'iniziativa che il Parco Archeologico di Velia ha organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio il prossimo 14 marzo. Ricco il programma della giornata. In mattinata alle ore 10 professore Luigi Vecchio (Dispac - Università degli Studi di Salerno) terrà un incontro dal titolo "Il paesaggio narrato. Visitatori stranieri a Velia". A seguire è in programma una visita guidata gratuita al Parco sul tema "Trasformazione del paesaggio nel quartiere Meridionale".Nell'ambito dell'iniziativa, inoltre, sarà inaugurata la mostra fotografica "Esploratori di terra, guardiani del mare: archeologi e pescatori nella storia di Ascea", curata dal Gruppo Archeologico Velino in collaborazione con il Comune di Ascea.