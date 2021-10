Viabilità, vertice per la messa in sicurezza di un costone sulla Costiera a Vietri

Si è tenuta oggi - sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno - una riunione, alla presenza di rappresentanti di Anas (Gruppo FS Italiane), Genio Civile di Salerno, Comune e Vigili del fuoco, finalizzata a fare il punto sulla messa in sicurezza del costone roccioso situato in adiacenza del km 49,800 della strada statale 163 «Amalfitana», nel territorio comunale di Vietri sul Mare.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Esenzione totale della tassa sui rifiuti: Pertosa invita le giovani... L'INVESTIMENTO Cilentana, 7 milioni di euro per la messa in sicurezza della... SALERNO Accoltellò un compagno quindicenne affidato ai genitori

A seguito dello smottamento del versante, infatti, sono state eseguite alcune attività di prima messa in sicurezza, che hanno permesso di ripristinare soltanto parzialmente la viabilità, con la necessaria istituzione del senso unico alternato a salvaguardia della circolazione (istituito con specifica Ordinanza da parte di Anas, esclusivamente nella funzione di gestore dell'arteria stradale). Nel luglio scorso sono stati eseguiti ulteriori interventi da parte del Comune di Vietri sul Mare, in regime di somma urgenza. Nel corso del Tavolo Istituzionale è stato quindi ribadito che tale Comune, in quanto responsabile dei lavori già eseguiti, effettuerà un ulteriore sopralluogo delle aree e comunicherà ad Anas l'esito di tali ispezioni. Con l'ultimazione dell'intervento di realizzazione di un'opera di protezione e sistemazione del corpo stradale, in località Fuenti, tra il km 46,500 ed il km 46,700 della SS163, nel territorio comunale di Cetara (SA) - Anas ha esaurito tutti gli interventi di propria competenza nell'area.