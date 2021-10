Cilentana, 7 milioni di euro per la messa in sicurezza della galleria di Cuccaro Vetere

Sette milioni per la manutenzione straordinaria della galleria di S.Vito, lungo la strada Cilentana, nel tratto ricadente nel comune di Cuccaro Vetere. È l’investimento messo in campo da Anas, ente gestore dell’arteria, che prevede la manutenzione straordinaria sia delle opere civili che degli impianti tecnologici all'interno della galleria, per rimediare alle gravi criticità in cui versa da anni. Da tempo, infatti, la galleria è interessata da fenomeni di dissesti e infiltrazioni di acqua che rendono il tratto pericoloso e ad alto rischio incidenti mortali, e senza alcuna possibilità di stabilire un contatto telefonico in caso di emergenza, attesa la mancanza di copertura che caratterizza l’area.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO «Dora Lagreca caduta di schiena», ai funerali Antonio... SALERNO Accoltellò un compagno quindicenne affidato ai genitori SALERNO Un deposito adibito a casa per extracomunitari tra affollamenti e... SALERNO Incinta e corriere di droga per i detenuti: arrestata L'allarme...

«A tal proposito ho inviato una sollecitazione all'Amministratore Delegato di Anas - sottolinea il senatore del M5S, Franco Castiello - affinchè si prodighi per la rapida attuazione dei lavori progettati e per rimuovere definitivamente i rischi collegati ai problemi infrastrutturali della galleria. La strada Cilentana, negli ultimi due anni, è stata oggetto da parte di Anas di un intervento massivo di rifacimento della pavimentazione stradale ed è stata oggetto di una attenta programmazione di ulteriori interventi, necessari a garantire la pubblica incolumità dei viaggiatori. Uno degli interventi più importanti è urgenti riguarda sicuramente la galleria S. Vito, ricadente nel comune di Cuccaro Vetere e che si sviluppa per oltre 1 km di lunghezza».