Mercoledì 15 Agosto 2018, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti di Genova fanno tremare Salerno riportando alla luce tutti gli interrogativi e le paure relativi alla sicurezza del viadotto Gatto, la strada sopraelevata che conduce al porto di Salerno, prima e trafficatissima via d’accesso alla città per chi proviene da nord. Già protagonista di un minuzioso processo di accertamento dello stato dell’arte da parte della commissione trasparenza del Comune di Salerno, il viadotto finì anche nel mirino della Procura della Repubblica: il 2 agosto dello scorso anno, i carabinieri si recarono a Palazzo Guerra per acquisire tutti gli atti riguardanti la strada sopraelevata, derivati dalle varie riunioni della commissione consiliare che se ne occupò per mesi con l’obiettivo di acquisire elementi utili a chiarire se l’infrastruttura fosse sicura o meno. L’attività della magistratura fu scatenata da una denuncia del Codacons che, oltre a presentare un esposto alla Procura, aveva anche chiesto alla Prefettura di disporne l’immediata chiusura a scopo precauzionale per preservare la pubblica incolumità. Appello che cadde nel vuoto sortendo un effetto forse ancor più importante con l’avvio dell’indagine.Mesi dopo gli accertamenti della commissione trasparenza - anche alla luce delle gravi carenze emerse dagli approfondimenti mirati - il Comune di Salerno affidò a una ditta esterna specializzata un monitoraggio completo dell’opera in modo da individuare quanti e quali interventi sia necessario avviare per garantirne sicurezza e stabilità. Monitoraggio - costato al Comune circa 84mila euro - avviato lo scorso 2 maggio ed in via di conclusione in queste settimane. Il risultato dovrebbe essere un report, completo di approfondimenti realizzati con tecnologie avanzatissime con droni e moderne prove di carico, che dovrebbe fornire indicazioni utili a un concreto progetto di manutenzione straordinaria. «Secondo quanto mi riferiscono gli uffici entro qualche settimana dovremmo avere i risultati completi dell’analisi approfondita che abbiamo commissionato - rassicura l’assessore alla mobilità ed all’urbanistica Mimmo De Maio - Una volta avuti questi risultati potremo capire cosa c’è da fare e come intervenire».