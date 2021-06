Viaggio col treno della «Dolce Vita», appa anche a Castellabate

Il treno della «Dolce Vita» anche a Castellabate. Il paese di Benvenuti al Sud è stato scelto come tappa dell'itinerario de "La Rotta delle Sirene" dell’Orient Express Made in Italy. Elegante, lento, sostenibile: è il turismo “slow” del Treno della Dolce Vita, che è stato presentato da Trenitalia e Arsenale, un convoglio di lusso che partirà a gennaio 2023 per condurre i turisti attraverso i panorami più belli dei borghi italiani. Il viaggio inaugurale di oggi, da Roma a Civitavecchia, ha dato un assaggio del servizio effettivo che partirà a gennaio 2023. Cinque treni, 10 itinerari, 14 Regioni attraversate, 128 città toccate, 126mila km: questi i numeri con il quale prenderà via il progetto di turismo lento che coinvolgerà la Penisola da Nord a Sud, tra città d’arte, luoghi simbolo e piccoli borghi.

I percorsi spaziano dalle vette alpine alle spiagge cristalline della Sicilia. Si potrà scegliere fra 10 itinerari: da Milano a Cortina attraverso la via del Brennero e le vie dell’Amarone; da Milano a Portofino passando per i vigneti del Monferrato e la patria del tartufo; da Roma a Tarquinia passando per la Val d’Orcia e la via Tirrenica; dalla Città Eterna a Matera, attraverso la Transiberiana d’Italia e la ferrovia del Gargano; da Palermo a Trapani lungo la costa occidentale della Sicilia; da Palermo a Messina nella Sicilia da bere tra cantine e degustazioni.