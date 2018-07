Mercoledì 11 Luglio 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2018 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 55 anni è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania denunciando di essere stata vittima di uno stupro. La violenza sessuale si sarebbe consumata all’interno di struttura sanitaria di Agropoli dove la donna era stata ricoverata qualche giorno prima per effettuare un delicato esame. Ad abusare della donna, di nazionalità rumena, sarebbe stato un operatore sociosanitario. Sulla vicenda naturalmente c’è il più assoluto da parte degli inquirenti. Ci sono indagini in corso per accertare i fatti.Secondo quanto dichiarato dalla vittima la violenza si sarebbe verificata mercoledì scorso. Si era ricoverata nella struttura sanitaria per sottoporsi ad una indagine strumentale. Era in attesa di sottoporsi all’esame quando l’operatore socio sanitario ha abusato di lei. Quando è stata dimessa la 55enne si è recata immediatamente presso il pronto soccorso dell’ospedale di Agropoli dove ha raccontato tutto ai sanitari e denunciato ai carabinieri la violenza subita. Ad Agropoli la donna è stata sottoposta ad una prima visita per essere poi trasferita, per ulteriori controlli, presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.I carabinieri della compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Francesco Manna stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto ed accettare la veridicità delle dichiarazioni fornire dalla donna. Tuttavia un primo riscontro con quanto denunciato dalla vittima sarebbe arrivato dal presidio sanitario del centro cilentano. Al San Luca, secondo indiscrezioni, sarebbe stata confermata la violenza subita dalla 55enne per la presenza di profonde lacerazioni intime.