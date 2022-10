Volontari di corsa per raccogliere rifiuti a Salerno: arriva il Giro d'Italia Plogging

Il plogging arriva anche a Salerno. Domani, infatti, si terrà in città la quarantatreesima tappa del primo Giro d'Italia Plogging 2022. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è una nuova tendenza eco friendly, nata in Svezia, che consiste nel raccogliere i rifiuti che si incontrano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all'aria aperta. Lo scopo è quello di ottimizzare i tempi e di prendersi contemporaneamente cura non solo del proprio fisico e della propria psiche, ma anche della città in cui si vive. L'appuntamento è alle 9.30 al bar B-Est sul lungomare Colombo (lato mare), a Pastena. Qui si ritroveranno i volontari di Retake e di Voglio un mondo pulito, per dirigersi, in questa pacifica marcia della pulizia, verso il centro cittadino, in compagnia di altre associazioni da sempre sensibili rispetto a queste tematiche, come il Lions Club Salerno Arechi, il comitato territoriale Salerno mia e la Rete dei giovani per Salerno.

«Il Giro d'Italia Plogging 2022 spiegano gli organizzatori è semplicemente un'idea a cui vari gruppi che non si conoscevano hanno aderito in uno spirito di condivisione, nel segno della custodia e della cura dell'ambiente. Lo scopo è quello di far conoscere a una platea sempre più ampia questa nuova attività sportiva che fa bene non solo a chi la pratica, ma anche alle nostre città, alle nostre montagne e alle nostre spiagge». Il progetto è partito il 23 gennaio da Trieste e terminerà il 27 novembre a Cagliari. Ogni città si è attrezzata di guanti e palette, con qualche curiosità, come a Carpi, dove le runner, in prevalenza donne, hanno scelto di usare i passeggini per raccogliere la spazzatura in cui inciampavano strada facendo. «L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai problemi quotidiani che incontriamo spiega Dario Renda, anima con Sara Petrone di Retake Instillare nelle persone uno spirito rivoluzionario sotto l'aspetto della cura e per questo ci stiamo aggregando ad altre realtà nazionali affinché il messaggio sia sempre più incisivo. Da tempo, anche con il comitato territoriale Salerno Mia e i volontari di Voglio un mondo pulito, guidati da Ciccio Ronca, ci diamo da fare affinché vicoli e piazze non siano trasformati in discariche a cielo aperto, sperando di far comprendere, attraverso denunce e azioni concrete quali i clean up, quanto sia importante preservare il decoro urbano, per noi e per le generazioni che verranno. Di certo manifestazioni come queste, di carattere nazionale, possono dare una marcia in più al lavoro silenzioso che svolgiamo ogni giorno». L'esercito del plogging arriverà fino alla spiaggia di Santa Teresa, concentrandosi in particolare sulla pulizia delle spiagge e del lungomare, le cui condizioni, soprattutto negli ultimi mesi, versano in uno stato di generale incuria.