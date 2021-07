Acne da mascherina? Due (facili) regole da seguire: lavare quelle in tessuto e non riutilizzare le monouso

Maskne, è questo il nome che gli esperti attribuiscono all'acne causato dall'uso della mascherina. Alterazioni e brufoli sul viso possono infatti essere conseguenza del contatto con la pelle del dispositivo anti Covid che rimane tra gli strumenti fondamentali nella lotta al contagio. Ma quali sono le cause dello sfogo dell'acne e sopratutto: come è possibile curarla? Gli esperti consigliano di seguire 5 semplici regole.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati