Ai bimbi piace la mensa a scuola ma solo 1 su 10 mangia tutto

Circa tre bambini su cinque affermano di aver sufficiente tempo per mangiare, ma solo in un caso lamentano poca disponibilità da parte del personale addetto a servire i pasti. I cibi più graditi sono gelati e dolci, pizza e pane, segue a distanza carne, frutta e pasta al pomodoro. I meno graditi invece le verdure cotte o a minestra, il pesce e le verdure crude, la pasta in bianco. I dati arrivano da un rapporto diffuso oggi da Cittadinanzattiva.



Solo un bimbo su dieci mangia tutti i cibi serviti a mensa, ma ben tre su cinque mangiano con piacere a scuola, soprattutto perché possono farlo con i loro compagni. Oltre la metà dei genitori e dei docenti afferma che vengono serviti prodotti stagionali, meno di uno su tre prodotti biologici. Circa due su tre afferma che le porzioni sono equilibrate e il menù sufficientemente vario. Due famiglie su cinque giudicano inadeguato il costo delle mensa. Secondo l'86% dei rappresentanti delle Commissioni Mensa, per apparecchiare si usano tovaglie di carta e vengono utilizzati piatti, posate, bicchieri usa e getta e si beve acqua minerale nella gran parte dei casi (71%).



Il cibo sprecato giornalmente varia dal 10% al 30%. Di questi solo una piccola parte, circa l'11%, verrebbe riciclata. Secondo l'86% dei docenti e dei rappresentanti genitori in Commissione mensa i cibi avanzati vengono buttati. Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA