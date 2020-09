Covid, esplode l'epidemia di solitudine: una persona su quattro ha sofferto di senso di abbandono

Sensazione dei abbandono, mancanza di compagnia ed emarginazione. Sono gli effetti collaterali del lockdown disposto per limitare i contagi da Covid ed alleggerire il carico di ospedali al collasso. Una persona su quattro durante i mesi più caldi dell'epidemia, quando è dovuta rimanere chiusa in casa, ha sofferto però di solitudine.

Il preoccupante bilancio è tracciato dalla rivista Plos One, che prende spunto dalla ricerca condotta da Jennny Groarke della Queen's University di Belfast. L'indagine ha coinvolto un campione di duemila persone, tra i 18 e gli 87 anni, e ha mostrato come a soffrire di più siano stati i giovani, coloro che sono già affetti da disturbi dell'umore o depressione, chi ha alle spalle l'esperienza negativa di un matrimonio naufragato.



NEW PAPER in @PLOSONE showing risk and protective factors for loneliness in the first month of the UK lockdown

Great to lead on this with a dream team @lgrahamwisener @EmmaBerry90 @EmilyMcGlinchey @ProfArmour @PhoebeMcKP @QUB_CIHRQoL @STARC_RL https://t.co/bNzxX9szWv

