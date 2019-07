Mangiare in coppia rende il cibo più gustoso e fa bene alla convivenza

LEGGI ANCHE

Pranzi o cene "tete à tete" fanno bene alla coppia, oltre a rendere più, il che potrebbe rivelarsi uno dei segreti per un matrimonio (o una convivenza) felice. È quanto emerge da uno studio britannico condotto dai ricercatori della Marriage Foundation e dell'Università di Lincoln (Gb) che sono arrivati a queste conclusioni grazie a un'indagine condotta su 7600 persone alle quali è stato chiesto di descrivere in modo preciso le loro attività quotidiane.Gli esperti hanno 'collezionatò ben 46mila dati provenienti da coppie, registrando che quelle sposate mangiavano insieme più spesso di quelle che non lo erano. In totale, il 35% dei coniugi britannici mangiava in due la maggior parte delle volte o sempre, il 22% raramente o mai. Tra le coppie conviventi, queste cifre erano del 22% e del 27%.