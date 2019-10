Giovedì 3 Ottobre 2019, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 13:01

Ottobre mese dedicato alla prevenzione e così come ogni anno spazio alle iniziative dell’Alts, l’associazione nazionale per la lotta ai tumori del seno. Visite senologiche gratuite nella sede di Napoli (corso Umberto I, 35) e in provincia, e laboratori che partiranno nelle prossime settimane.Per essere sempre informate sulle attività è possibile consultare il sito web www.alts.it e la pagina facebook dell’associazione.Le visite a bordo del Camper Donna e in sede sono sempre dalle ore 10 alle 14 secondo questo calendario, ma è opportuno consultare il sito per eventuali modifiche o integrazioni.Le visite in sede e con il camper a Napoli rientrano in “Ottobre Prevenzione” (finanziate con i fondi del 5x1000) e quelle in penisola sorrentina nel Progetto Sinergy, finanziato con i fondi di Festa a Vico 2019.: via Isaac Rabin,6 Ortopedia Ruggiero - Cardito (Na): sede Alts corso Umberto I, 35 - Napoli: via Arcoleo, Marina D'Equa Seiano (vicino le Axidie): piazza Lauro - Sorrento: piazza Poderico - NapoliPartono tra ottobre e novembre gli appuntamenti (sempre gratuiti) in sede: “I laboratori del buon umore” ed il “gruppo di sostegno per donne operate al seno: Il Cerchio dell’Ascolto. In particolare quest’ultimo prende il via il 5 novembre e si tratta di un progetto di reciproco sostegno per donne operate al seno ed i familiari maggiormente coinvolti. Le soggettive esperienze di ciascun partecipante creeranno sinergie per il gruppo.