Festa di beneficenza per l'Alts: «Regaliamo la prevenzione»

«Per Natale regala la prevenzione alle donne campane». L'invito arriva dal team rosa dell'Alts, l'associazione per la lotta ai tumori del seno.

Domenica 28 novembre al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo dalle ore 11 alle ore 16 la vendita di beneficenza dell’Alts finalizzata a raccogliere fondi per la prevenzione dei tumori del seno e in particolare per le iniziative del Camper Donna.

«Un modo per iniziare a fare i regali di Natale, sostenere le donne e rivedersi dopo tanto tempo per una giornata di festa ovviamente nel rispetto delle regole anti Covid. Vi aspettiamo numerosi, è riservata a tutti i partecipanti un'interessante sorpresa», dichiarano dal direttivo dell'associazione.