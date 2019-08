Zanzare, cresce l'allarme per il virus che fa scoppiare il cervello

che colpisce il cervello con edema e infiammazione si estende.

L'allarme per ilDopo loè ilIlDipartimento della Salute del Paese ha definito 7 città nel Sud-Est «ad alto rischio» di Eee. Il virus è stato rilevato in 92 campioni di zanzare e un terzo di questi insetti appartiene a ceppi che possono trasmettere il patogeno all'uomo.«Abbiamo elevato il livello di rischio, perché c'è più attività di quella che registriamo di solito, e in un periodo precoce della stagione», ha detto in una notacommissario alla Salute Pubblica. Benché finora negli States non siano stati registrati casi di Eee nell'uomo, le autorità sanitarie locali invitano la popolazione a proteggersi dalle punture di zanzara, come riferisce la Cnn. «Prendiamo l'Eee molto sul serio, e quest'anno siamo preoccupati», sottolinea l'epidemiologo. Ogni anno negli Usa si registrano circa 7 casi di encefalite equina orientale negli esseri umani, secondo iLa malattia nell'uomo può essere fatale: circa il 30% dei pazienti contagiati perde la vita. E in molti casi chi sopravvive presenta problemi neurologici.Le persone sviluppano sintomi dadopo essere stati punte da una zanzara infetta: mal di testa, febbre alta, vomito e diarrea, cui in seguito possono aggiungersi disorientamento e coma. Le autorità sanitarie hanno allertato la popolazione, invitandola a proteggersi dalle punture usando repellenti, abiti lunghi, ma anche mettendo zanzariere a porte e finestre ed evitando di lasciare contenitori con acqua stagnante vicino alle case.