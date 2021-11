Feudi di San Gregorio: presentazione del catalogo doni “Grand Tour” a Napoli il 17 novembre

Mercoledì 17 novembre dalle ore 18, a Palazzo San Teodoro di Napoli, Feudi di San Gregorio presenta Grand Tour: il nuovo catalogo doni per l’inverno 2021. Il viaggio storico, di scoperta, di emozione, leggendario, onirico ha ispirato le strenne del Natale 2021: un ventaglio di idee e proposte che, con l’eleganza che da sempre contraddistingue le propost targate Feudi, che combinano arte, design, gusto e naturalmente i grandi vini di casa. Saranno presentate ed esposte alcune idee regalo in un allestimento che rievoca le suggestioni di esplorazioni storiche e leggendarie come la Parigi-Dakar, il giro del mondo in 80 giorni, il mitico Orient Express ed ancora il Viaggio in Italia di Goethe. La mongolfiera, simbolo indiscusso del viaggio, è il leit motiv di tutto il catalogo e di tante creazioni: ricamata, disegnata, stampata sulle confezioni. Si confermano le collaborazioni con alcuni marchi storici napoletani come E. Marinella e Ferrigno dal 1836 e si aggiungono quelle con artisti e designer di fama nazionale come Fabio Novembre e Rosalinda Acampora e con prodotti gastronomici di alta qualità.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Wine&Thecity torna con una wine tasting experience ​a 50 metri... LA KERMESSE Cantine Aperte domenica in Campania: tutti i programmi delle aziende... LA TRASMISSIONE I signori del Vino sabato in Campania

Serpico, il vino simbolo di Feudi, Irpinia Aglianico Doc, è abbinato con la cravatta di seta di E. Marinella ricamata per l’occasione con una piccola mongolfiera bordeaux. La creazione del maestro Marco Ferrigno, la statuina portafortuna dello Scartellato, incontra lo spumante DUBL. Tra le novità 2021 ci sono le creazioni della designer napoletana Maria Marigliano Caracciolo di Design By M che firma una collezione di sottobicchieri e borse ispirati alle gouaches del Grand tour in abbinamento al design delle bottiglie del Taurasi e del Campanaro. Nuova è anche la collaborazione con l’artista sorrentina Rosalinda Acampora: nel suo stile colorato e inconfondibile, Rosalinda firma ceramiche per la tavola e confezioni dal sapore mediterraneo affiancate alle colorate etichette delle Selezione Feudi a base Greco e Fiano. Il design è di casa a Sorbo Serpico e tra i regali 2021 ecco gli oggetti prodotti da Kartell e disegnati dal designer Fabio Novembre, da anni vicino al mondo Feudi: sono oggetti iconici per la casa e la tavola proposti in abbinamento allo spumante a dosaggio zero Dubl Esse. In poche parole: vino e leccornie si confermano il regalo invernale perfetto.

Dalle ore 18,00 alle 21,00, nei saloni ottocenteschi di Palazzo San Teodoro saranno presentate ed esposte in un suggestivo percorso alcune delle tante idee regalo che compongono il catalogo: non è casuale la scelta della storica dimora della Riviera di Chiaia, capolavoro neoclassico del 1826, emblema della Napoli ai tempi del Grand Tour. La serata sarà accompagnata da un aperitivo con i vini Feudi di San Gregorio e gli spumanti metodo classico DUBL e vedrà la partecipazione dello chef Roberto Allocca del Marennà che preparerà live, con un cooking show, alcuni assaggi della sua cucina. Sarà l’occasione inoltre per degustare i Taralli della Taralleria napoletana e i formaggi dell’Alta Irpinia della Caciocavalleria D&D. Per tutto il mese di novembre e dicembre, il Catalogo doni sarà visibile dal vivo presso la Cantina Feudi di San Gregorio a Sorbo Serpico e nel nuovo showroom di Roma, nonché disponibile online (store.feudi.it) con possibilità di acquisto diretto.