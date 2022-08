A Vico Equense torna la «Festa della Melanzana» di Preazzano

L’estate in penisola sorrentina ha il sapore delle feste di piazza e degli eventi culinari a base di prodotti tipici e leccornie varie. Tra questi, da più di 30 anni, c'è la «Festa della Melanzana» di Preazzano, a Vico Equense, manifestazione che si è ritagliata uno spazio di tutto rispetto nel cuore e negli stomaci di tutta la popolazione. Dal lontano 1989 questa kermesse arricchisce le ridenti stradine del borgo collinare con musica, cultura e, soprattutto, i sapori della tradizione.

Quest'anno l’appuntamento è per domenica 21 e lunedì 22 agosto, a partire dalle ore 20. Ci saranno non solo tutte le gustose varianti in cui la melanzana verrà servita (alla parmigiana, indorata e fritta, alla griglia, a funghetto e chi più ne ha più ne metta), ma molto altro ancora. I partecipanti potranno, infatti, essere protagonisti del consueto percorso culturale fatto di arte, musica e artigianato. Durante le due serate il pubblico potrà quindi divertirsi ascoltando della musica dal vivo e partecipando alle diverse forme di intrattenimento studiate per divertire grandi e piccini.

Tra questi c’è il «Borgo dei giovani artigiani» di via Ferraria: da qui parte un percorso che offrirà ai giovani la possibilità di apprendere i segreti dell’artigianato tramandati dalla tradizione. In aggiunta, oltre ai concerti serali, nelle caratteristiche stradine, sarà possibile visitare la chiesa e le sue opere d’arte del ‘700, il presepe artistico e la bellezza dell’antico borgo.

«Come ben sanno i tanti affezionati alla nostra festa – spiegano gli organizzatori – oltre agli spettacoli che si tengono nella piazza principale e il consueto percorso degli artigiani che, ogni anno, riserva incredibili sorprese, a via Cocurullo c’è l’abitudine di lasciare uno spazio dedicato a manifestazioni musicali da ammirare comodamente seduti sotto le stelle. L’ideale per chi vuole godersi la serata in compagnia di note soffuse e di un’atmosfera rilassante».

È possibile raggiungere la Festa della Melanzana in auto o scooter. Si consiglia di parcheggiare nella vicina frazione di Arola e raggiungere la Festa di Preazzano usufruendo della navetta messa a disposizione dall’organizzazione, oppure nei parcheggi della zona.