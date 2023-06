Ad Amalfi Sorbillo presenta la pizza Pompei nella variante Costiera con bucce di limone

Una pizza Pompei nella variante amalfitana con scorze di limone igp.

Porta la firma di Gino Sorbillo e rappresenta una versione estiva di quella che il popolare pizzaiolo ha mostrato in diretta tv nel orso di di Tg1 Mattino Estate dopo la scoperta dell'affresco di 2000 anni, figlio della tradizione pittorica di derivazione ellenistica, nei nuovi scavi nella Regio IX in cui è raffigurato quello che sembra un antenato della pizza.

Comunque sia la nuova idea gastronomica in versione Costiera, si potrà gustare nell’antica repubblica marinara e più precisamente nella nuova pizzeria del Grand Hotel Anantara Convento di Amalfi che da ieri ha avviato una collaborazione proprio con Sorbillo.

E ieri sera il pizzaiolo napoletano, in occasione della presentazione del suo nuovo forno all’aperto, ha proposto la versione esclusiva per la terrazza dell’antico convento spalancata sul mare di Amalfi. Sorbillo ha sostituito i chicchi di melograno con il limone sfusato amalfitano mantenendo tutti gli ingredienti riproposti in questa curiosa riproposizione della pizza-focaccia di 2000 anni fa: dalle olive, alle alici, alla verdura.