Capri, Giardino Mediterraneo by Gin Mare: cocktail special edition e prodotti isolani

A Capri apre il Giardino Mediterraneo by Gin Mare, il nuovo imperdibile “place to be” dell’estate. Uno spazio glamour e accogliente, all’interno di un antico limoneto, in cui vivere un’esperienza immersiva circondati dai profumi, dai colori e dai sapori della macchia mediterranea. Un’oasi di pace nei pressi della celebre Piazzetta dell’isola azzurra pronta ad offrire per tutta la stagione estiva, piacevoli momenti di relax in cui sorseggiare cocktail Gin Mare, all’insegna dei valori di convivialità e ospitalità iscritti nel Dna del brand.

Il Giardino Mediterraneo deve il suo nome all’omonimo progetto di tutela ambientale firmato Gin Mare che, dal 2021 è attivo nella riqualificazione e valorizzazione di quest’area verde nel cuore dell’Isola di Capri; un’iniziativa di sostenibilità che quest’anno ha visto un’ulteriore evoluzione approdando in altri luoghi rappresentativi del Mediterraneo, tra cui Porto Ercole, perla di rara bellezza sul promontorio toscano dell’Argentario.

A Capri, l’operazione di recupero e piantumazione ha portato a nuovo splendore un antico limoneto, che si configura ora come una terrazza verde affacciata sul mare, a sottolineare lo sguardo attento di Gin Mare verso l’ambiente e il suo impegno nella valorizzazione delle bellezze naturali del Bel Paese.

Protagonisti della drink list creata ad hoc per il chiosco dal design minimale brandizzato Gin Mare saranno Gin Mare e Gin Mare Capri.

I signature cocktail realizzati con la special edition dedicata a Capri - freschi e rigeneranti come Capri Tonic, Tritone, Tiberius e Garden Smash - si distingueranno per le note agrumate e le botaniche distintive del Gin, tra cui basilico e rosmarino. La proposta mixology sarà completata da una selezione di prelibatezze locali e prodotti isolani: insalata caprese, bruschettine mediterranee, caponatina con tonno; in menu anche sfiziosi dessert, come la caprese al cioccolato e al limone.

Per finire, l’allestimento esclusivo firmato Baxter, l’azienda, tra le più rinomate nel settore dell’arredamento e design italiano.