Caputo Bread Project, ecco il nuovo contest 50 Top Italy

Giovani panificatori a raccolta per un contest che valorizza il pane. Quello

"buono e sostenibile", tema del Caputo Bread Project 2022, progetto ideato da 50 Top Italy e Mulino Caputo.

(In foto Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo).

L’obiettivo è mettere in risalto l’arte bianca e i giovani talenti ad essa legati. Il pane, da sempre sinonimo di tradizione e ospitalità, seppure realizzato con pochi e semplici ingredienti quali farina, sale, acqua, per un risultato ottimale necessita soprattutto di competenza e tecnica.

APPROFONDIMENTI IL FOOD World Pizza Day 2022, la migliore farina per pizze è... LA CLASSIFICA 50 Top Italy: al primo posto dei migliori ristoranti italiani nel...

Il panificatore deve essere in grado di combinare un’arte tradizionale con l’utilizzo di nuove tecniche di produzione e cottura. Deve conoscere approfonditamente le diverse tipologie di farine, senza trascurare le esigenze dei consumatori, sempre più attenti ai temi della salute e della ricercatezza delle materie prime; sempre più concentrati nella ricerca di alimenti ricchi di fibre, salutari e con pochi grassi. Il pane, in particolare, diventato l’alimento simbolo del lockdown, oggi deve avere una serie di caratteristiche precise: deve essere fresco, artigianale e genuino; legato alla tradizione e al territorio; realizzato con ottime materie prime italiane, ma soprattutto sostenibile, in linea con il nuovo bisogno di benessere e sicurezza alimentare.

La sostenibilità è tra i requisiti fondamentali nella scelta dell’acquisto. Il consumatore oggi pone grande attenzione non solo al packaging (che deve essere concepito in modo da creare il minor impatto ambientale possibile), ma anche a come sia stato realizzato il prodotto.

Per approfondire questi aspetti e divulgare la conoscenza racchiusa in questo alimento, i promotori chiedono ai panificatori che parteciperanno al Caputo Bread Project 2022 di realizzare:

• Una pagnotta buona e sostenibile, utilizzando la nuova linea di farine Caputo.

• Il giusto abbinamento, attraverso l’utilizzo di prodotti italiani a marchio DOP e IGP.

• di raccontare il processo creativo che ha dato origine alla preparazione.

Le ricette saranno valutate considerando diversi parametri. Possono partecipare i panificatori che non hanno compiuto i 35 anni di età e che abbiano una comprovata esperienza nel settore.

Modalità di iscrizione: A partire da oggi 15 febbraio ed entro il 7 marzo si potrà inviare la propria candidatura a info@50topitaly.it come da regolamento.

Valutate le candidature, saranno ammessi alla selezione 15 artigiani, che riceveranno una campionatura di farine da parte del Mulino Caputo. La comunicazione di ammissione sarà data via mail. Il candidato elaborerà una ricetta utilizzando uno o più tipi di farina ricevuta. Invierà poi all’indirizzo info@50topitaly.it entro il 31 marzo un video della ricetta e altre informazioni.

Il vincitore riceverà una fornitura di prodotti Caputo.