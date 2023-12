Casavatore, Farinati mette in scena il Natale della tradizione: ricette genuine per assaporare il calore delle feste

Farinati mette in tavola il Natale della tradizione e dei ricordi.

Per le feste, è stato ideato uno speciale menù che prevede: benvenuto dello chef con pizza di scarole e casatiello, frittatina di soffritto, pizza con baccalà in tempura e friarielli, pizza «nonna Michela» con ragù, melanzane, polpette, che ricorda la pasta al forno della domenica e la pastiera «mamma Anna».

I piatti natalizi sono realizzati con le ricette di famiglia di Renato Ruggiero, re dei fritti, tornato al suo primo amore, perché tutto è cominciato dal banco della pizzeria di Diego Vitagliano. E poi ci sono i ricordi e i piatti degli imprenditori Gennaro Del Buono e Giovanni Pianelli, ideatori del brand con Paolo Santorelli.

Dunque, il Natale di Farinati è famiglia e non mancano in tavola le pizze classiche, come la speciale montanara «allardiata», prima fritta e poi cotta al forno, il «ruotillo di margherita», croccante e «panoso», la pizza «Ariccia napoletana» con porchetta, crema di friarielli, stracciata di bufala campana.

E poi i fritti, che Ruggiero prepara con estro e tanta passione. Da quelli del monsù con crocchetta di pollo con salsa ai porcini, uova alla monachina, frittatina alla finanziera, palla di riso con zafferano e ragù; a quelli dedicati alla cucina romana con la frittatina cacio e pepe e quella all’amatriciana, passando per la frittatina natalizia preparata con il soffritto.

Nel dessert vince ancora la tradizione con la pastiera «Anna», preparata con la ricetta della mamma di Renato e non mancano il tiramisù express, preparato direttamente a tavola e la «focaccia polacca», pizza croccante con crema e amarene, omaggio al famoso dolce aversano.

Da Farinati anche pizze e fritti senza glutine, con forno e cucina dedicati, e piatti vegetariani.