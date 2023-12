Si rinnova il rito della colatura nuova: oggi spillatura del terzigno contenente l'intingolo Dop

Si rinnova a Cetara il rito della colatura nuova. Con la consueta spillatura del terzigno colmo di alici sottosale dalle quali si sprigiona il pregiato intingolo ambrato fregiato con il marchio Dop. E quest'anno il consueto rituale ha un valore speciale. Perché si procederà alla procedura di spillatura del primo prodotto a denominazione di origine protetta.

L'evento è previsto questo pomeriggio (ore 17) presso la Sala Benincasa del comune al termine del conseto momento di confronto e di dibattito organizzato dalla Pro Loco di Cetara perlatro a trent’anni dal primo convegno sulla colatura di alici.

Infatti era il 18 dicembre 1993 quando venne celebrato il primo momento di confronto su quello che poi diverrà un must nella cucina gourmet.

Un anniversario che gli organizzatori hanno inteso non far passare sotto traccia soprattutto per ricordare il contributo e il supporto di tanti.

In particolare del compianto Ezio Falcone, autentico archeologo del gusto al quale è dedicato un premio nell'ambito di un contest organizzato dal comune e che si svolgerà il 21 dicembre presso l'hotel Cetsu con la partecipazione degli alunni dell'istituto alberghiero di Cava de'Tirreni.

L'evento dedicato alla spillatura della colatura nuova si aprirà con proiezione di un filmato a cura di Image Art di Matteo Giordano sui momenti salienti dell'attività di valorizzazione e promozione della colatura di alici. Al termine del convegno a cui parteciperanno tra gli altri il sindaco Fortunato Della Monica, il Presidente Associazione Amici delle Alici, Secondo Squizzato, la Presidente dell'Associazione per la Valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara, Lucia Di Mauro e il prof. Vincenzo Peretti dell'Università Federico II di Napoli si darà corso alla spillatura della colatura nuova, a cura di Giulio Giordano dell'azienda Nettuno.

In piazzetta Vieski assaggi di pietanze a base di colatura di alici a cura dei ristoranti Acquapazza, Al Convento, La Cianciola, San Pietro. All'evento parteciperanno tutti i produttori di colatura di alici: Delfino Battista, Nettuno, lasa e Armatore.