Muu Muzzarella: la “Muu cake” per la Cooperativa Sociale “L'Orsa Maggiore”

Un dolce per sostenere progetti sociali ed educativi. Da oggi, fino al 6 gennaio, gustando la cheesecake di Muu Mozzarella, si donano due euro alla Cooperativa Sociale “L’Orsa Maggiore”. Gli imprenditori Sasi Maresca e Dario Moxedano hanno deciso di supportare una realtà locale tra le più attive sul territorio campano, in particolare i laboratori di stamperia, sartoria e bar, che si trovano a Bagnoli, nell’ex base Nato, e che sono stati realizzati per dare opportunità ai giovani, accompagnandoli nella crescita e nello sviluppo psico-fisico, sociale, fino all’inserimento lavorativo.

«Non è un caso che in quest’iniziativa sia coinvolta “L’Orsa Maggiore” spiega Maresca della cooperativa femminile, tra le prime ad aprirsi a un dialogo rivolto a un welfare trasversale».

È stato dato così il via a una collaborazione tra impresa e associazioni. Il progetto Muu Mozzarella, è un format unico nel suo genere, un ristorante con menù a tema, in cui la mozzarella di bufala dop è presente in ogni preparazione. La “Muu cake” solidale sarà servita nei due locali di Napoli, in Vico Alabardieri e sul Lungomare, e a Caserta, poco distante dalla Reggia.

«Quest’evento è significativo spiega Gianluca Bove Referente percorsi inclusione lavorativa della Cooperativa perché profit e non-profit necessitano di maggiori “incontri ravvicinati”.

L’inclusione sociale infatti, è sostenibile laddove le distanze si accorciano».