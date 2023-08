La cucina napoletana protagonista all’80esima Mostra del Cinema di Venezia

Da mercoledì 30 agosto a sabato 9 settembre le eccellenze della cucina partenopea saranno protagoniste all’80esima edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia. La cucina napoletana, infatti, sarà presente a Venezia grazie all’associazione «Aperitivo Food & Drink» di Marta Koral e dell’azienda “Sapori di Napoli” dello chef Gennaro Galeotafiore. All’interno dell’Hollywood Celebrities Lounge, organizzato da Hollywood Communication all’interno degli spazi del Tennis Club del Lido di Venezia, pizzaioli, chef, influencer e blogger saranno i protagonisti della kermesse internazionale dedicata al cinema.

«Siamo orgogliosi di portare i nostri prodotti e la nostra tradizione culinaria in una manifestazione importante come la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia – ha dichiarato Gennaro Galeotafiore dell’azienda “Sapori di Napoli” – Il nostro obiettivo è promuovere la cucina partenopea in giro per l’Italia oltre ad accogliere giornalisti, attori, registi e star internazionali con i nostri prodotti». Dello stesso avviso Marta Koral, presidente dell’associazione “Aperitivo Food & Drink”. «Non possiamo che essere soddisfatti della nostra presenza a Venezia all’interno dell’Hollywood Celebrities Lounge.

La nostra associazione, in collaborazione con l’azienda Sapori di Napoli, si pone come obiettivo quello di promuovere l’aperitivo come uno degli elementi cardini della cucina e dello stile di vita italiano. Per questo siamo a Venezia».

Tra gli altri, ospiti dell’area food dell’Hollywood Celebrities Lounge saranno: il pizzaiolo Simone Zullo; il pizzaiolo Francesco Fortunato; lo chef Diego Guglieminetti; lo chef Michele Foltran; la commis Raffaella Galeotafiore; la chef Loredana Errichiello; la pizzaiola Francesca De Marco; lo chef Giovanni Vezza e tanti altri ancora. A coordinare le operazioni sarà Anna Rubino, food influencer da anni dedicatasi al mondo senza glutine ed affermata coordinatrice di catering e manifestazioni food. Un ritorno a Venezia per l’azienda «Sapori di Napoli» e per lo chef Gennaro Galeotafiore che, dopo la presenza del 2020, ha deciso di rilanciare l’area food dell’Hollywood Celebrities Lounge anche con l’ausilio dell’associazione “Aperitivo Food & Drink” con cui ha realizzato lo scorso aprile la prima edizione del Campionato dell’Aperitivo.