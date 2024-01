World pizza day: la storia di Luigi Schifano, da controtenore a pizzaiolo

Il World Pizza Day del 17 gennaio è l’occasione per celebrare l’amore degli italiani per la pizza. Una passione che continua ad influenzare le scelte ​ degli italiani anche nel delivery: su Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, nel quarto trimestre del 2023, il numero delle pizzerie partner è aumentato del 25%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ma fino a dove può arrivare la passione per la pizza? In alcuni casi, può spingere anche a cambiare vita. È quello che è successo a Luigi Schifano: napoletano, con una carriera da controtenore nei maggiori teatri italiani ed europei e con una passione per gli impasti della pizza. Durante la pandemia, costretto a casa per lo stop forzato ai concerti e alle attività in pubblico, inizia a condividere su Youtube la sua passione ottenendo milioni di visualizzazioni. Una passione che si è rasformata in lavoro qundo, nel 2022, nasce Da Luigi - Pizza fatta a mano: una pizzeria solo d’asporto e delivery, disponibile in esclusiva su Deliveroo a Genova, città nella quale tra qualche settimana Luigi aprirà il secondo punto vendita con consumazioni sul posto.

La storia di Luigi Schifano inizia da Napoli, sua città natale, che successivamente lascia per studiare musica. Alla passione per la lirica e l’opera, Luigi ha sempre affiancato la sua passione per la cucina, soprattutto per la pizza. «Mia madre quando andai a vivere a Roma - racconta Luigi - dove condividevo la casa con altri ragazzi, mi regalò un fornetto per la pizza…e fu pizza per tutti!».

Luigi, conclusi gli studi, intraprende la carriera di controtenore, ​ interrotta poi, come quella di tanti artisti, dalla pandemia.

«Dovevo reinventarmi, in piena emergenza, e decisi di attingere alla mia passione per il cibo e la pizza, pubblicando i miei video su Youtube, fino a diventare il primo canale di pizza fatta in casa in Italia. Dopo quella esperienza non sono più riuscito ad allontanarmi dalla pizza e ho deciso di aprire la mia prima pizzeria dedicata al delivery.

E’ andata bene, ed oggi offro un prodotto a metà tra la pizza tradizionale napoletana e la contemporanea. Cerco di essere innovativo negli impasti e nell’utilizzo dei prodotti, ma senza stravolgere la tradizione napoletana. Faccio lo stesso anche con i materiali più indicati per il delivery, infatti ho lavorato tanto su contenitori anticondensa e antisfondamento. Grazie al delivery e a Deliveroo ho accelerato la realizzazione del mio progetto e oggi la consegna a casa è il business core della mia pizzeria».

Quella di Luigi Schifano, è una storia di passione e amore per il piatto della sua infanzia a Napoli: «Ora che i genovesi hanno imparato ad apprezzare la mia pizza, così diversa da quella che si mangia qui, aprirò la mia seconda pizzeria, dove i clienti potranno consumare sul posto e scoprire sapori nuovi. Oggi le pizze di maggior successo nel mio locale sono la margherita, seguita dalla diavola».

