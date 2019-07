«I Drink Pink», a Napoli i migliori vini rosati d'Italia

Giovedì 11 Luglio 2019, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 16:40

Città del gusto Napoli presenta la XIII Edizione di I Drink Pink, l’evento dedicato ai migliori vini rosati d’Italia che tinge di rosa la stagione dei grandi eventi del Gambero Rosso. Il Roof Garden Terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo ospiterà un’esperienza esclusiva giovedì 18 luglio dalle ore 20 con tante tonalità di rosa, tante espressioni dei territori d'Italia, tanti sapori: da quelli più leggeri agli strutturati, ma tutti adatti alla bella stagione per brindare durante le serate a tavola in compagnia di amici.I vini rosé sono piacevoli alla vista e al gusto, unici nel loro genere, espressione dell'estate italiana e sempre più apprezzati dagli intenditori, dagli appassionati e dai millennials.L’evento, che prevede anche un dress code “pink”, sarà preceduto da un seminario di approfondimento, alle ore 18.30, “Rosé, non solo estate” condotto da Giuseppe Carrus, vicecuratore della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, con la presenza dei produttori, riservato a pubblico ed operatori del settore che anticiperà le degustazioni del vino e del buon cibo affinché si provino i migliori abbinamenti studiati dagli esperti di Città del gusto in un’atmosfera glamour.Le cantine rappresentano l’eccellenza italiana e abbracciano tutta Italia, dal Piemonte alla Puglia, dalla Lombardia alla Sardegna e poi ancora Veneto, Liguria, Calabria, un’ampissima selezione di cantine campane e tante altre ancora che vedranno i propri vini abbinati a prodotti di eccellenza come i taralli di Oltre Ogni Territorio di Cinzia Curci, la giardiniera e Pinkimonio di Le giardiniere di Morgan, le perle e le gocce rosé di Venturini Baldini, per arrivare alla declinazione con carne e pesce di prima qualità grazie ai prodotti di Sabatino Cillo, uno dei più importanti grill master d’Italia, e di Enrico Schettino con il sushi declinato dagli chef del gruppo Giappo. Per finire con il gelato della Cremeria Gabriele, Tre Coni campano guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso.Lunare Project firmerà le atmosfere di gran classe con sonorità eleganti e raffinate create ad hoc dal Dj set di fama internazionale.Ingresso su prenotazioneEvento a posti limitati €25 Intero, €20 Ridotto (soci AIS), €30 Seminario + Degustazione Intero€25 Seminario + Degustazione Ridotto (soci AIS)Per info e prenotazioni:tel: 3381691727 - 081.3119801/13email: eventi.na@cittadelgusto.it, comunicazione.na@cittadelgusto.it