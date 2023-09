Il campione del mondo dei pizzaioli Giuseppe Cutraro nella sede di Mulino Caputo

Un appuntamento da non perdere per giovani pizzaioli e fornai che vogliano mettersi alla prova e che aspirano ad entrare nel team di Giuseppe Cutraro, in Francia.

Cutraro, campione del mondo nella categoria Pizza Contemporanea, nonché co-fondatore del Gruppo Peppe, sarà a Napoli, ad ottobre, per un Job dating presso la sede storica del Mulino Caputo.

L’obiettivo è quello di reclutare il personale di pizzeria per i suoi 5 ristoranti già attivi a Parigi e per le due prossime aperture, previste a Bordeux e a Parigi a partire da marzo 2024.

Gruppo Peppe è un progetto ambizioso che, ad oggi, può contare sulla collaborazione di 80 giovani professionisti ma che è in continua crescita.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 ottobre, a partire dalle ore 10.00, e si articolerà in due momenti: una prova tecnica in pizzeria e un colloquio individuale.

Per partecipare al job dating, è possibile inviare la candidatura a: peppe@gruppopeppe.com