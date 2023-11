“L'arte del pizzaiuolo napoletano” celebra sei anni dal riconoscimento a patrimonio culturale dell'umanità da parte dell'Unesco

“L'arte del pizzaiuolo napoletano” celebra i sei anni dal riconoscimento a patrimonio culturale dell'umanità da parte dell'Unesco.

Un’investitura giunta ufficialmente il 7 dicembre 2017 in considerazione del “senso di identità e continuità e di promozione del rispetto per la diversità culturale e la creatività umana trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato”, approccio che rispecchia i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003.

Un importante anniversario che verrà celebrato in occasione della Prima Rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania, evento promosso dalla Regione Campania in collaborazione con Scabec Società Campana Beni Culturali e in partnership con il Comune di Capaccio Paestum che si terrà dall’1 al 3 dicembre al NEXT di Capaccio Paestum.

Un evento di tre giorni per conoscere, attraverso stand espositivi, dibattiti, incontri, laboratori, dimostrazioni e performance il patrimonio culturale immateriale campano con le sue pratiche tradizionali connesse ai saperi, alle celebrazioni, alle espressioni e alla cultura agro-alimentare che rendono straordinaria la Campania.

Nel corso dei tre giorni, dalle ore 15.30 alle 17.30, si terranno due laboratori da circa un’ora ciascuno dal titolo “Pizzaiuolo Napoletano per un giorno”, un laboratorio didattico ideato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana per far conoscere e vivere in prima persona la vera arte del pizzaiuolo napoletano.

La lezione prevede la preparazione di un’autentica pizza grazie all’aiuto di un istruttore che guiderà i partecipanti durante questa food experience, imparando a maneggiare le materie prime, a preparare l’impasto, a stendere la pasta sul bancone per poi condirla, infornarla e, infine, gustarla.

In aggiunta, nel corso di tutta la giornata, sarà possibile partecipare a degustazioni ed esibizioni gratuite da parte di pizzaioli professionisti.

Il programma di queste attività è a cura dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

Infine, domenica 3 dicembre, alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze del NEXT si terrà l’incontro “Il Patrimonio Culturale Immateriale a vent’anni dalla Convenzione UNESCO: Scenari internazionali e nazionali” al quale prenderanno parte in qualità di relatori Sergio Miccu, presidente Associazione Pizzaiuoli Napoletani e Antonio Pace, presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

Durante l’iniziativa verrà presentato il catalogo del Patrimonio Immateriale della Campania, un volume indispensabile per conoscere le circa 100 pratiche tradizionali iscritte all’Ipic.