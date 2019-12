Arte e tradizioni di Natale, a San Gregorio Armeno è nato il Panpresepe: metà dolce e metà presepe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano dieci giorni a Natale e il centro storico di Napoli è strapieno di turisti., la famosa strada dei pastori, nel cuore dei decumani. San Gregorio Armeno è un museo a cielo aperto da visitare, un richiamo turistico e lo dimostrano le numerose presenze che tutti i periodi dell’anno affollano la strada.Molte le novità realizzate dagli artigiani della scuola presepiale napoletana, ma la particolarità di quest’anno è rappresentato da un opera dove l’arte presepiale di San Gregorio Armeno incontra l’arte pasticcera. Un incontro di arte, sapore e tradizioni. È nato il. Il dolce lievitato è il simbolo delle feste natalizie e non possiamo farne a meno. Non è raro regalare un panettone ad amici, colleghi e conoscenti. In commercio ci sono una gran quantità e in molti casi la scelta cade sulla qualità e sulla confezione. Da questo presupposto nasce l’idea del maestro presepialee del maestro pasticciereIl «Panpresepe» è stato realizzato nella bottega artigiana «» di Olga e Aldo Vucai e nel laboratorio di pasticceria «» di De Grezia a Cercola.Il Panpresepe che fa bella mostra nella bottega artigianale nella strada dei pastori, dove è possibile effettuare la prenotazione con consegna a domicilio, sta ottenendo grande successo tra il pubblico ed è acquistabile direttamente nella pasticceria di Cercola.L’opera presepiale realizzata dal maestro Vucai si compone di una capanna che rappresenta la classica scenografia prevista in un presepe tradizionale, quello che dal ‘700 in poi a Napoli ha fatto la sua fortuna, e i suoi personaggi storici in terracotta che appartengono alla tradizione e rappresentano la Sacra Famiglia.