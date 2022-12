Panettone Caprese, ecco la versione natalizia della famosa torta di Capri

Il Panettone alla Caprese, prodotto dalla storica pasticceria da Alberto nella famosa piazzetta di Capri, è tra le gustose novità per il Natale 2022, tra i tanti dolci lievitati e farciti con creme gustose, pandori fai-da-te e molte novità gourmet per le feste di fine anno.

Ed é proprio Alberto Federico, insieme alla moglie Stefania, a presentarci questa deliziosa novità, davanti al mare di Marina Piccola all’ombra dei Faraglioni.

Il panettone caprese all’apparenza sembra una torta, di quelle belle, colme di cioccolato. Un delizioso mix di profumi, quelli del panettone artigianale, prodotto con lievito madre a lentissima crescita, e poi gli aromi della torta caprese.

Il Panettone alla Caprese, come tutta la produzione artigianale del bar da Alberto, è una vera e propria miniera di sfumature di sapori, partendo, come sempre, dalla scelta della materia prima, elaborata in una nuova filosofia della lievitazione.

Il bar da Alberto Capri è famoso nel mondo soprattutto per la tipica pasticceria, legata inevitabilmente alla storia della torta caprese, quella fatta di semplicità e d’inventiva, che parte dall’ isola azzurra e si diffonde in tutta la terra: il mito della caprese, un cult della tradizione gastronomica internazionale.

Oggi questa torta è conosciuta in tutto il mondo e ha più di 100 anni. Il bar da Alberto di Capri vuole festeggiare il mito della torta caprese con questo gustoso panettone e per rendere omaggio alla cultura gastronomica dell’isola di Capri. Da oggi si può acquistare anche online sul sito: baralbertocapri.com/shop