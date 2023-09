Lo street food incontra la cucina contemporanea: Puok e lo chef Iannotti insieme a Palazzo Piacentini

Un incontro tra due cucine, due stili e soprattutto due menti creative, brillanti e fuori dagli schemi, due “cape fresche” appunto. Da un lato Egidio Cerrone, co-founder e anima creativa di Puok, dall’altro lo chef Giuseppe Iannotti, patron di Kresios a Telese Terme e da un anno alla guida del progetto di ristorazione di Gallerie d’Italia in via Toledo 177 a Napoli (che comprende oltre ad Anthill Cocktail Bar anche Luminist Bistrot e Cafè e il fine dining 177 Toledo).

Al quinto piano di Palazzo Piacentini, sede di Gallerie d’Italia, martedì 26 settembre si assisterà a una traslazione dell’idea di panino e di street food in generale: una serata attesissima e già sold out che coinvolgerà il pubblico in una insolita esperienza di food&drink.

Sei i piatti e altrettante le proposte beverage in pairing, tutto molto top secret, tutto nello stile personalissimo di Puok e Iannotti. «Abbiamo creato un menù divertito sul mondo in mezzo al pane e sulla storia del nostro brand: sei piatti in pairing con altrettante proposte di beverage nello stile sorprendente di Anthill. L’idea è quella di portare il panino di Puok e lo street food a un livello più alto di esperienza e creatività. Sarà anche l’occasione, per i clienti di Puok, di mangiare comodamente e piacevolmente seduti e di vivere ogni portata giocando e stupendosi come mai si potrebbe fare con la canonica esperienza takeaway», commenta Cerrone.

Per la prima volta lo stile pop e colorato di Puok si lascia trasportare nel metaverso della gastronomia stellata per nuove esplorazioni di gusto e di servizio.

Un probabile nuovo corso per il brand dell’orange happiness che si conferma laboratorio permanente di sperimentazione gastronomica tra memoria culinaria e nuovi trend.