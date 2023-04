Ancora novità in arrivo per l’Assegno unico Universale a un anno dalla sua introduzione. Sul tavolo c’è l’aumento del sostegno per le famiglie con reddito Isee fino a 15.000 e in cui uno dei genitori è deceduto. Un ulteriore correttivo dopo quelli introdotti per il 2023 dalla legge di Bilancio.