Assegno unico, niente più arretrati da luglio: cosa cambia e chi riguarda lo stop

Da luglio novità per l'Assegno unico: chi farà domanda ora non potrà più ottenere gli arretrati che spettavano finora. Arretrati da marzo a giugno scorso. Quanto eventualmente spettava non verrà quindi riconosciuto e per l’interessato non ci sarà alcuna possibilità di recuperare i soldi persi.

In ogni caso la novità riguarda un numero di famiglie limitato, in particolar modo quest’anno, visto che l’Inps ha predisposto il rinnovo automatico dell’Assegno tra febbraio e marzo per chi era già beneficiario (e quindi non è servito presentare una nuova domanda).