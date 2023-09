Barbara D'Urso ricorda i suoi 15 anni di Pomeriggio 5: «Per la prima volta andrà in onda senza di me». E lancia una frecciatina a Pier Silvio

«Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome». Barbara D'Urso, l'ex stella di Mediaset, 66 anni, ha salutato per un'ultima volta il suo amato pubblico di Canale 5 con un post su Instagram in cui ripercorre i suoi 15 anni all'interno di Pomeriggio 5. Un addio accompagnato da non poche polemiche per la scelta di non riaffidare a lei il programma (a seguito dell'operazione anti-trash di Pier Silvio Berlusconi) e di scegliere al suo posto una nuova conduttrice, la giornalista Myrta Merlino.