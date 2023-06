Berlusconi eredità, attesa per il testamento: Mediaset, le ultime volontà e Marta Fascina. «A lei 100 milioni e due ville»

Celebrati i funerali di Stato per Silvio Berlusconi, ora l'attesa - soprattutto del mondo economico - è per la l'apertura del testamento dell'ex premier, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni: l'ipotesi è che la lettura sia fissata per l'inizio della prossima settimana.

Un impero da sei miliardi da dividere tra cinque figli, avuti da due matrimoni, e l'ultima compagna, Marta Fascina, che sarebbe stata nominata tra i beneficiari grazie a una clausola aggiunta durante uno degli ultimi ricoveri al San Raffaele. Ma il tema centrale della successione è la divisione di oltre il 60% di Fininvest in capo al fondatore.