Bollette, fine mercato tutelato: cosa cambia per gas e luce. Dalle agevolazioni ai prezzi: domande e risposte

Bollette gas. Chi manterrà delle agevolazioni, come regolarsi sulla fine del mercato tutelato, sono attesi cali dei prezzi o aumenti? L'addio al mercato tutelato del gas è operativo. Per la luce scatterà a luglio. Nessuno ovviaamente resterà resterà senza gas dopo il 10 gennaio (come alcuni operatori di call center scorretti vogliono far credere). Ma l'eventuale cambio di operatore va valutata con cura per evitare sorprese. Ecco alcune delle principali domande da porsi e le relative risposte.