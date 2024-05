Bonus mamme. Con l’emissione ordinaria di maggio 2024, NoiPA applicherà l’esonero contributivo previsto della legge di Bilancio 2024 (per le lavoratrici madri che ne hanno fatto richiesta). L’importo del beneficio varia in base al calcolo delle prestazioni pensionistiche dovute, con un limite massimo mensile di 250 euro.

Bonus mamme, arretrati da maggio

Per le lavoratrici madri aventi diritto che ancora non ne fruiscono sarà comunque possibile, in qualsiasi momento, comunicare la volontà di avvalersi del beneficio presso l’amministrazione di appartenenza.