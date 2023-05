Si riduce il tempo per mettersi in regola con tutti gli adempimenti obbligatori per usufruire del cosiddetto “bonus Draghi”. Si tratta delle agevolazioni sulla prima casa per tutti gli under 36, introdotto dal precedente governo e confermato dall'esecutivo di Giorgia Meloni fino a fine 2023. Dal prossimo 31 ottobre, come stabilito con l'ultimo decreto Milleproroghe, ripartiranno i termini sospesi al 23 febbraio 2020 per rientrare nei requisiti indispensabili per lo sconto.

Un aiuto che, in tempi di inflazione alta, con annessi caro-affitti e caro-mutui, può essere molto importante, se non risolutivo. Per questo è stata rinnovata la dote finanziaria del bonus da 430 milioni di euro, a rimpinguare il Fondo di garanzia per la prima casa. Ecco cosa bisogna fare prima della data di scadenza per ottenere i soldi.