Dieta post vacanze, il protocollo "detox" dell'esperto per tornare alla sane abitudini: «Si a drink di leucina, ma ci sono verdure da evitare»

È tempo, quasi per tutti, di riporre i bagagli e dopo aver guardato qualche foto che ci ricorda le nostre vacanze è il momento anche fare i conti con i chili di troppo che inevitabilmente quando ci rilassiamo prendiamo. Pranzi, cene, aperitivi e gelati hanno probabilmente minato la nostra forma fisica e ora bisogna tornare a regime di routine e orari ma anche alimentare. Così mai come in questo periodo le persone si lanciano in iniziatie personali di diete lampo o altro. Per evitare di incappare in un sistema alimentare squilibrato ecco Mauro Minelli, immunologo e docente di “Fondamenti di dietetica e nutrizione” all'Università Lum. che ci viene in soccorso dandoci delle regole da seguire per una perfetta Dieta post vacanze.