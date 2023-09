Estate settembrina al via, temperature fino a 35°C (con picco nel weekend). Dove farà più caldo

Estate protagonista anche per questo settembre. Una massiccia avvezione è in corso: il termine tecnico indica il trasporto orizzontale, ad opera del vento, di alcune proprietà dell'atmosfera. In questo caso si tratta di un flusso di aria calda di matrice sub tropicale africana che sta interessando da alcuni giorni gran parte dell'Europa centro occidentale e dell'Italia.

Le uniche eccezioni sono costituite da due centri di bassa pressione, uno sul vicino Atlantico che ha un'influenza più diretta sul Portogallo, la Spagna nord occidentale e l'Irlanda e un altro sul Mediterraneo collegato indirettamente a una saccatura fredda che agisce tra Scandinavia e la Russia.

Questo tipo di configurazione caratterizzata da un anticiclone al centro e due vortici ai fianchi è una figura ben nota in letteratura meteo che prende il nome di "configurazione a omega" proprio perché ricorda la lettera maiuscola greca.