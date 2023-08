Fondo pensione o liquidazione in azienda: il rendimento del 2023 e cosa conviene fare con il Tfr. Le simulazioni

Nel 2023 c'è stato un boom dei rendimenti dei fondi pensione. La classica domanda che ogni dipendente si è posto (meglio il Tfr in azienda o un un fondo pensione integrativo?) nell'ultimo anno ha una risposta ben precisa. I primi sei mesi del 2023 hanno mostrato una ripresa per tutte le forme di previdenza complementare: aumento medio del +3,2% per i fondi chiusi, del +4,6% per quelli “aperti” e del +4,8% per i Piani individuali pensionistici (Pip) “nuovi”, rispetto alla fine dell’anno precedente.