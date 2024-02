Grammy Awards 2024, nomination e dove vederli. Taylor Swift punta al record, Beyoncé non si esibirà: tutte le curiosità

Tutto pronto per i Grammy Awards 2024. I premi più prestigiosi della musica verranno consegnati domenica 4 febbraio 2024, con l'inizio fissato per le ore 20 americane, le due di notte del 5 febbraio in Italia. Tutti gli occhi sono puntati su Taylor Swift. La megastar potrebbe battere il record di vittorie per l'album dell'anno, in un evento in cui le donne sono al centro della scena. SZA si presenterà con nove nomination, Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Miley Cyrus sono in corsa per i premi più importanti.