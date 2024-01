Joan Collins, a 90 anni in forma strepitosa agli Emmy. Fan increduli: «Che tipo di dieta segue?»

Dame Joan Collins è un'attrice, autrice ed editorialista nata il 23 maggio 1933 a Paddington,Londra. Per anni è stata considerata un sex symbol. Nonostante la sua età è riuscita a stupire sul palco degli Emmy Awards per la sua forma strepitosa, scatenando l'incredulità dei fan che si sono riversati sui social.

La vicenda

Dame Joan Collins si è presentata sul palco degli Emmy Awards mettendo in scena uno spettacolo glamour con un abito azzurro decorato con paillettes che ha abbinato a un paio di guanti da opera.

L'attrice ha messo in mostra la sua carnagione giovanile scatenando i fan che sui social hanno espresso tutta la loro ammirazione.

Ecco qualche commento dei fan:

«La signora Joan Collins ha 90 anni e sta ancora scoppiando!»; «Vorrei che tutti sapessero che Joan Collins ha letteralmente 90 anni. Quella è una diva»; «Joan Collins sembra ridicola per i suoi 90 anni»; «Non capisco come Joan Collins abbia 90 anni. Regina»; «Ok, che tipo di dieta da vampiro segue Joan Collins? La mia ragazza ha 90 anni!»; «C'è molto che si potrebbe dire sugli Emmy di quest'anno, ma penso che tre parole dicano tutto: DAME JOAN COLLINS» accanto a una corona emoji; «Gli Emmy: Joan Collins non invecchia dal 1979».