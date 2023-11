Influenza, dal raffreddore alla tosse: ecco i sintomi da non sottovalutare e cosa fare per rimettersi in forma

Solo gli addobbi natalizi che illuminano le strade e qualche spruzzata di neve sui monti ci ricordano che siamo a novembre inoltrato. Dal momento che fino a pochi giorni fa si andava in giro, soprattutto nel Centro-Sud, con abiti leggeri. Anche per questo, la stagione influenzale 2023-24 è in ritardo sulla tabella di marcia. Ma, negli ultimi giorni, alla fine è partita col “botto”, come testimoniano i numeri dell’Istituto Superiore di Sanità.

Influenza, i 10 consigli per affrontare il virus: no agli antibiotici, sì a mascherine, vaccini e antivirali



Nella settimana tra il 6 e il 12 novembre, i casi stimati di sindrome simil-influenzale sono stati circa 375 mila, portando il totale a 1.264.000 casi da inizio ottobre. Novembre dunque si conferma il mese clou dei contagi, destinati ad aumentare nei prossimi giorni, con l’abbassarsi delle temperature anche al Centro-Sud. Tanti dunque gli italiani messi a terra dai virus e tra questi anche Luciano Ligabue, che ha dovuto cancellare per influenza i suoi concerti a Roma e a Eboli.