Lavorare tanto (e con uno stipendio basso) può causare malattie cardiache: ecco i fattori da non sottovalutare

Lavorare duramente ricevendo poche o nessuna gratificazione fa male al cuore e produce gli stessi effetti negativi dell'obesità sulla salute cardiaca. È il dato che emerge dallo studio dell'Université Laval, di Quebec City, in Canada ripreso dalla Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Gise), in occasione del suo 44/o congresso in corso a Milano. «Il nuovo studio sottolinea per la prima volta l'enorme impatto della combinazione di questi due fattori, cioè lavoro duro e ricompensa bassa», commenta il presidente Gise Giovanni Esposito. «I risultati evidenziano quindi l'urgente necessità di affrontare in modo proattivo le condizioni di lavoro stressanti, per creare ambienti più sani a vantaggio dei dipendenti e dei datori di lavoro».