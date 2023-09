Matteo Messina Denaro in fin di vita, sospesa anche l'alimentazione: il boss ha vietato l'accanimento terapeutico

Ha superato un'altra notte il boss mafioso Matteo Messina Denaro da due giorni in coma irreversibile. Il 62enne capomafia è ricoverato nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, assistito dagli specialisti della terapia del dolore che lo hanno in carico da alcuni giorni dopo la sospensione di qualsiasi terapia oncologica da ieri al boss è stata sospesa l'alimentazione parenterale per endovena. È stato lo stesso boss a chiedere di evitare l'accanimento terapeutico.

Messina Denaro, si preparano le disposizioni per dopo la morte