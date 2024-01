È in arrivo il grande gelo. Secondo quanto riporta il sito del meteorologo Mario Giuliacci l'Italia si sta avviando a una lunga fase fredda, con l'inverno che «è veramente pronto per partire». Secondo il divulgatore scientifico Davide Santini che si occupa delle tendenze meteo a lungo termine siamo in vista di un periodo di freddo che si articolerà in tre fasi.