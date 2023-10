Miriam Leone sfila con il pancione a Parigi, in passerella anche Elodie: le foto della sfilata sotto la Tour Eiffel

Sfilata di star a Parigi. Per il sesto anno consecutivo L'Oréal Paris ha organizzato la Walk Your Worth, uno show che ha voluto celebrare l’empowerment femminile, l’inclusione e la sorellanza. A calcare la passerella allestita sotto la Tour Eiffel non ci sono state le classiche modelle (a eccezione di Kendall Jenner) ma le ambassador del marchio, da Elle Fanning a Eva Longoria fino, ad arrivare ad Andie MacDowell, Helen Mirren.