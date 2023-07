Golpe in Niger, rimosso il presidente Mohamed Bazoum. «La Costituzione è stata sciolta». Chi è il leader nigeriano

Rovesciamento del potere nei Palazzi della politica della città di Niamey. Il presidente del Niger Mohamed Bazoum è stato rimosso dal suo incarico. Lo hanno riferito i militari del Paese, in un messaggio alla televisione nazionale in cui hanno confermato un colpo di Stato. I militari, che hanno precisato di agire per conto del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (CLSP), hanno anche annunciato la chiusura dei confini del Paese e l'imposizione del coprifuoco a livello nazionale.



L'ex leader nigeriano ha così twittato: «I successi duramente conquistati saranno salvaguardati. Ci penseranno tutti i nigeriani che amano la democrazia e la libertà.»